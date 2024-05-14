Стоматолог предупредила о смертельной опасности кариеса

Несвоевременное начало лечения кариеса может привести к серьезным последствиям и даже угрожать жизни человека. Об этом рассказала стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова.
"Допустим, после кариеса у нас вовлекается в воспаление нерв зуба, возникают пульпиты периодонтиты. Везде, где у пациента есть очаги хронической инфекции, есть бактерии, которые попадают в системный кровоток, проходят через сердце и почки. И, соответственно, эти бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывать миокардиты, оседать в почках, вызывать пиелонефрит. Это заболевания, которые могут привести и к гибели человека", — передает слова Мелеховой "Подмосковье сегодня".
Врач также описала еще один возможный исход, который может закончиться смертью из-за нелеченого кариеса. По словам Мелеховой, если воспаление нерва перейдет в периодонтит и начнется формирование воспаления уже внутри кости, то в случае падения иммунитета может возникнуть гнойный очаг, который может развиться в флегмоны. Эти флегмоны сначала проявляются в ротовой полости, а затем могут распространиться на шею. Если этот процесс не будет прекращен, то гной может доходить до средостения и вызывать опасное заболевание, такое как медиастинит, выживаемость при котором крайне низка. В случае запущенной ситуации бактерии могут попадать в кровь и вызывать сепсис, что является чрезвычайно опасным, заключила врач.
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