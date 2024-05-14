Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удары по заводу и военному аэродрому в Умани

ВС РФ нанесли удары по заводу и военному аэродрому в городе Умань Черкасской области. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Российские военные ударили по заводу в Умани Черкасской области", — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что на данном заводе производился ремонт военной техники. Также ВС РФ атаковали военный аэродром, склады, пункты временной дислокации, военный аэродром.
По словам Лебедева, взрывы были очень мощными. В район аэродрома стянуты силы безопасности. Аэродром используется для обучения пилотов, в том числе курсантов из Харьковского университета. В последние дни фиксируются регулярные пролеты самолетов ВСУ в сторону Херсона, заключил Лебедев.
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