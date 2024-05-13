В Курган на «Ночь музеев» приедет театр из Казахстана

14 мая 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Казахстанцы покажут коллекции на курганской «Ночи музеев» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Культурный обмен на «Ночи музеев» в Кургане достигнет нового уровня благодаря участию театра моды «Томирис» из Казахстана. В рамках мероприятия, которое состоится 17 мая в художественном музее имени Травникова, коллектив представит свои коллекции. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Кургана. «Театр моды „Томирис“ из Петропавловска (Казахстан) покажет свои коллекции. Конечно же, будут организованы фотозоны, ожидаются розыгрыш призов и живая музыка, а также хит „Ночи музеев“ — экскурсии с фонариками», — сообщают чиновники мэрии. Сообщается, что посетителей ждет не только экспозиция, но и научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальных выступления, включая концерт рок-группы «Подземка» и спектакль-летопись «Наши: во имя жизни». Для курганцев и гостей города на открытой площадке перед музеем прозвучат песни творческой студии «Счастье». На улице перед музеем пройдет флешмоб «Год семьи», а в самом музее для гостей пройдут занимательные мастер-классы, экскурсия с фонариком, а также «Песочное шоу» от Елены Быструшкиной. Ранее URA.RU писало, что курганские музеи объявили о старте акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия пройдет конкурс, в котором обещают денежный приз — 15 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Культурный обмен на «Ночи музеев» в Кургане достигнет нового уровня благодаря участию театра моды «Томирис» из Казахстана. В рамках мероприятия, которое состоится 17 мая в художественном музее имени Травникова, коллектив представит свои коллекции. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Кургана. «Театр моды „Томирис“ из Петропавловска (Казахстан) покажет свои коллекции. Конечно же, будут организованы фотозоны, ожидаются розыгрыш призов и живая музыка, а также хит „Ночи музеев“ — экскурсии с фонариками», — сообщают чиновники мэрии. Сообщается, что посетителей ждет не только экспозиция, но и научные шоу, квесты, мастер-классы и музыкальных выступления, включая концерт рок-группы «Подземка» и спектакль-летопись «Наши: во имя жизни». Для курганцев и гостей города на открытой площадке перед музеем прозвучат песни творческой студии «Счастье». На улице перед музеем пройдет флешмоб «Год семьи», а в самом музее для гостей пройдут занимательные мастер-классы, экскурсия с фонариком, а также «Песочное шоу» от Елены Быструшкиной. Ранее URA.RU писало, что курганские музеи объявили о старте акции «Ночь музеев». В рамках мероприятия пройдет конкурс, в котором обещают денежный приз — 15 тысяч рублей.