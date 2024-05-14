Челябинская и Курганская области вошли в топ-3 региона с самым дешевым бензином

Челябинская и Курганская области в мае оказались в тройке регионов России с самыми низкими ценами на бензин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области.
«Тройка регионов, где отмечается наименьшая средняя стоимость АИ-92: Республика Коми (46,18 руб./литр), Курганская область (47,44 руб./литр) и Челябинская область (47,56 руб./литр). Цены на бензин марки АИ-95 в Челябинской и Курганской областях также одни из самых низких в России — 52,3 и 52,1 рубля соответственно», — сообщили URA.RU в КСП.
В рейтинге регионов с самым дешевым АИ-92 на четвертом месте оказался ЯНАО (47,81 руб.), на пятом — Алтайский край (48,43 руб.). По самым низким ценам на АИ-95 Челябинск и Курган обогнали Алтайский край (51,2 руб.) и Томская область (51,5 руб.).
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