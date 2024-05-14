Командир «президентской» роты ВСУ Полагнюк уничтожен в зоне спецоперации

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В зоне СВО ликвидирован командир ВСУ Василий Полагнюк
В зоне СВО ликвидирован командир ВСУ Василий Полагнюк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир роты оперативного назначения при президенте Украины майор Василий Полагнюк уничтожен в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов.

"Василий Полагнюк ликвидирован в зоне спецоперации", — написал Татаринов в своем telegram-канале. Военкор добавил, что также стало известно о гибели еще одного майора ВСУ Артема Присяжнюка. Он служил пограничником, заключил Татаринов. 

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Командир роты оперативного назначения при президенте Украины майор Василий Полагнюк уничтожен в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов. "Василий Полагнюк ликвидирован в зоне спецоперации", — написал Татаринов в своем telegram-канале. Военкор добавил, что также стало известно о гибели еще одного майора ВСУ Артема Присяжнюка. Он служил пограничником, заключил Татаринов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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