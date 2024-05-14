Командир «президентской» роты ВСУ Полагнюк уничтожен в зоне спецоперации

В зоне СВО ликвидирован командир ВСУ Василий Полагнюк
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командир роты оперативного назначения при президенте Украины майор Василий Полагнюк уничтожен в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный корреспондент Руслан Татаринов.
"Василий Полагнюк ликвидирован в зоне спецоперации", — написал Татаринов в своем telegram-канале. Военкор добавил, что также стало известно о гибели еще одного майора ВСУ Артема Присяжнюка. Он служил пограничником, заключил Татаринов.
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