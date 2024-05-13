13 мая 2024

Мэр Екатеринбурга утвердил новые сроки окончания отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Отключать дома от тепла будут поэтапно Фото:

В Екатеринбурге с 16 мая начнут поэтапное отключение тепла в домах. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 16 мая», — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал власти городов региона перенести окончание отопительного сезона из-за непогоды. Он отмечал, что Екатеринбург перенес сроки с 13 на 20 мая. Первым городом на Среднем Урале, где официально продлили отопительный сезон, стал Нижний Тагил — 8 мая мэр Владислав Пинаев сообщил об изменениях.

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В Екатеринбурге с 16 мая начнут поэтапное отключение тепла в домах. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов. «Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 16 мая», — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал власти городов региона перенести окончание отопительного сезона из-за непогоды. Он отмечал, что Екатеринбург перенес сроки с 13 на 20 мая. Первым городом на Среднем Урале, где официально продлили отопительный сезон, стал Нижний Тагил — 8 мая мэр Владислав Пинаев сообщил об изменениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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