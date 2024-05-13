Тюменцы не смогли улететь в Анталью

С четырех часов утра рейс был перенесен на 14:00
В Тюменском аэропорту Рощино на 10 часов задержан вылет авиарейса компании Azur Air в Анталью. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.
"Рейс ZF 3359, маршрут: Тюмень — Анталья. Время отправления по расписанию — 14.05 в 04:05. Расчетное время отправления — 14:00", — сообщает онлайн-табло Рощино.
По данным справочной службы аэропорта, задержка связана с отсутствием резервного борта у авиакомпании на случай поломки основной машины. Ранее URA.RU рассказало, что из Тюмени в Турцию запустят новый прямой рейс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!