13 мая 2024

Тюменцы не смогли улететь в Анталью

В Тюмени на 10 часов задерживается авиарейс из Рощино в Турцию
© Служба новостей «URA.RU»
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С четырех часов утра рейс был перенесен на 14:00
С четырех часов утра рейс был перенесен на 14:00 Фото:

В Тюменском аэропорту Рощино на 10 часов задержан вылет авиарейса компании Azur Air в Анталью. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

"Рейс ZF 3359, маршрут: Тюмень — Анталья. Время отправления по расписанию — 14.05 в 04:05. Расчетное время отправления — 14:00", — сообщает онлайн-табло Рощино.

По данным справочной службы аэропорта, задержка связана с отсутствием резервного борта у авиакомпании на случай поломки основной машины. Ранее URA.RU рассказало, что из Тюмени в Турцию запустят новый прямой рейс.

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В Тюменском аэропорту Рощино на 10 часов задержан вылет авиарейса компании Azur Air в Анталью. Такая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани. "Рейс ZF 3359, маршрут: Тюмень — Анталья. Время отправления по расписанию — 14.05 в 04:05. Расчетное время отправления — 14:00", — сообщает онлайн-табло Рощино. По данным справочной службы аэропорта, задержка связана с отсутствием резервного борта у авиакомпании на случай поломки основной машины. Ранее URA.RU рассказало, что из Тюмени в Турцию запустят новый прямой рейс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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