Теракт в «Крокусе» осложнил жизнь участников «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Участников «Майской прогулки» в Екатеринбурге будут досматривать на старте

14 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

«Майская прогулка» пройдет 19 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участникам «Майской прогулки» в Екатеринбурге придется пройти рамки металлоискателя и досмотр, чтобы попасть на старт. Кроме этого, некоторые запрещенные вещи потребуют сдать в камеру хранения. К таким мерам безопасности прибегли организаторы, чтобы исполнить распоряжение, которое после теракта в «Крокус Сити Холл» подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом заявил председатель Федерации спортивного туризма региона Андрей Яговкин. «Участников просим набраться терпения и постараться к этому отнестись серьезно. На старте проход в зону регистрации будет сделан через рамки. Все вещи, которые вы хотите взять, но они запрещены, можно сдать в камеру хранения — они у нас будут. Все это может создать очереди, но постараемся их быстро развести», — уточнил Яговкин. Также на дистанциях будут дежурить медики и пожарные. Утром 19 мая организаторы ожидают около 10 тысяч участников, пока же зарегистрировалось 4000 горожан. Стартовать на «Майской прогулке» можно с 7:00 до 13:00 (в зависимости от выбранной дистанции). В этом году участникам предлагают пять маршрутов, все они начинаются от ул. Мира,19: «Полупроменад» (10 км) — идет по центру Екатеринбурга, без захода в лесопарковые зоны. Подойдет для детей, пенсионеров, новичков и родителей с малышами в колясках.

«Исетский променад» (17 км) — идет у городского пруда, через Харитоновский парк к финишу.

«Шарташская кругосветка» (17 км) — прогулка вокруг озера Шарташ, подходит и для взрослых, и для детей.

«Новокольцовский» (35 км) — идет через Метеогорку, парк Маяковского и парк Лесоводов до нового Кампуса УрФУ. От него через Компрессорный район, Санаторный лесопарк и Сарапульский кордон к УрФУ. Подойдет для среднего уровня подготовки.

«Классика» (50 км) — пройдет через технопарк «Университетский» к микрорайону Изоплит, а затем к южному берегу Шарташа, далее от Каменных палаток — на финишную прямую. Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, количество пострадавших достигает 360 человек. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. После этого в Свердловской области разрешили проводить только те мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам «Майской прогулки» в Екатеринбурге придется пройти рамки металлоискателя и досмотр, чтобы попасть на старт. Кроме этого, некоторые запрещенные вещи потребуют сдать в камеру хранения. К таким мерам безопасности прибегли организаторы, чтобы исполнить распоряжение, которое после теракта в «Крокус Сити Холл» подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Об этом заявил председатель Федерации спортивного туризма региона Андрей Яговкин. «Участников просим набраться терпения и постараться к этому отнестись серьезно. На старте проход в зону регистрации будет сделан через рамки. Все вещи, которые вы хотите взять, но они запрещены, можно сдать в камеру хранения — они у нас будут. Все это может создать очереди, но постараемся их быстро развести», — уточнил Яговкин. Также на дистанциях будут дежурить медики и пожарные. Утром 19 мая организаторы ожидают около 10 тысяч участников, пока же зарегистрировалось 4000 горожан. Стартовать на «Майской прогулке» можно с 7:00 до 13:00 (в зависимости от выбранной дистанции). В этом году участникам предлагают пять маршрутов, все они начинаются от ул. Мира,19: Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, количество пострадавших достигает 360 человек. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. После этого в Свердловской области разрешили проводить только те мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности.