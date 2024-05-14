Руководство ВСУ сбежало из Купянска

Командиры ВСУ покинули город Купянск в Харьковской области, оставив там только подразделения прикрытия. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"В населенном пункте остались только подразделения прикрытия", — сказал Водолацкий ТАСС. Он добавил, что в городе будет тяжелая обстановка.
Ранее сообщалось, что ВС России продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружав город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления. URA.RU рассказывало о наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале.
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