Руководство ВСУ сбежало из Купянска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ покинули город Купянск в Харьковской области
ВСУ покинули город Купянск в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры ВСУ покинули город Купянск в Харьковской области, оставив там только подразделения прикрытия. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"В населенном пункте остались только подразделения прикрытия", — сказал Водолацкий ТАСС. Он добавил, что в городе будет тяжелая обстановка. 

Ранее сообщалось, что ВС России продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружав город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления. URA.RU рассказывало о наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командиры ВСУ покинули город Купянск в Харьковской области, оставив там только подразделения прикрытия. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "В населенном пункте остались только подразделения прикрытия", — сказал Водолацкий ТАСС. Он добавил, что в городе будет тяжелая обстановка.  Ранее сообщалось, что ВС России продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружав город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления. URA.RU рассказывало о наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...