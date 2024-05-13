ВСУ перебрасывают резервы в Харьковскую область: чем важен Волчанск

Белый дом планируют выделить новый пакет помощи Украине

14 мая 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

ВСУ направили резервные силы в Харьковскую область (архивное фото) Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления. Ситуация оценивается как критическая, и страны-союзники Украины объявили о новой военной помощи, включая поставки оружия и военной техники. О наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале URA.RU. Продвижение армии России в районе Волчанска В Харьковской области Вооруженные силы России улучшили свое положение в ходе боев и продвинулись в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое, нанеся поражение украинским вооруженным силам. Об этом сообщили в Минобороны России. Также ВС РФ начали операцию по окружению города Волчанск (Харьковская область). По словам депутата местного областного совета Александра Скорика, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. Украина опасается за Волчанск ВСУ направили резервные силы в Харьковскую область для сдерживания российских войск. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич. Ситуация на окраинах Волчанска оценивается как очень сложная, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Тяжелая обстановка сохраняется также на пяти других направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском. Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Замначальника разведки Минобороны Киева Вадим Скибицкий отметил, что положение страны критическое, сравнимое с началом конфликта, и может ухудшиться. Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что ситуация в Волчанске становится похожей на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. По его словам, за три дня Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года». Союзники Украины экстренно объявили новую помощь Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует выделить новый пакет военной помощи для Украины в связи с ожесточенными боями за Харьковскую область. Также и глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна отправит Украине 24-й пакет военной помощи. Дания поставит истребители F-16 в течение месяца, а немецкий концерн Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить на Украину автоматы и пулеметы, совместимые с патронами «советского» калибра. Чем важен Волчанск Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметил стратегическую важность Волчанска. Город расположен недалеко от российских границ и всего в пяти километрах от Белгородской области. Взятие этого Волчанска сократит расстояние до Харькова. Другой военный эксперт, Олег Глазунов, указал, что в районе Волчанска идут позиционные бои, и освобождение Харьковской области происходит постепенно и без спешки, передает «Лента.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России продвигаются в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления. Ситуация оценивается как критическая, и страны-союзники Украины объявили о новой военной помощи, включая поставки оружия и военной техники. О наступлении ВС РФ в Волчанске — в материале URA.RU. В Харьковской области Вооруженные силы России улучшили свое положение в ходе боев и продвинулись в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое, нанеся поражение украинским вооруженным силам. Об этом сообщили в Минобороны России. Также ВС РФ начали операцию по окружению города Волчанск (Харьковская область). По словам депутата местного областного совета Александра Скорика, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять город от наступления ВС РФ. ВСУ направили резервные силы в Харьковскую область для сдерживания российских войск. Об этом заявил начальник генштаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич. Ситуация на окраинах Волчанска оценивается как очень сложная, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Тяжелая обстановка сохраняется также на пяти других направлениях: покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском. Замначальника разведки Минобороны Киева Вадим Скибицкий отметил, что положение страны критическое, сравнимое с началом конфликта, и может ухудшиться. Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что ситуация в Волчанске становится похожей на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. По его словам, за три дня Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года». Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон планирует выделить новый пакет военной помощи для Украины в связи с ожесточенными боями за Харьковскую область. Также и глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна отправит Украине 24-й пакет военной помощи. Дания поставит истребители F-16 в течение месяца, а немецкий концерн Heckler & Koch (H&K) планирует создать и поставить на Украину автоматы и пулеметы, совместимые с патронами «советского» калибра. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметил стратегическую важность Волчанска. Город расположен недалеко от российских границ и всего в пяти километрах от Белгородской области. Взятие этого Волчанска сократит расстояние до Харькова. Другой военный эксперт, Олег Глазунов, указал, что в районе Волчанска идут позиционные бои, и освобождение Харьковской области происходит постепенно и без спешки, передает «Лента.ру».