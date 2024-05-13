13 мая 2024

Путин оставил полпреда Якушева в должности

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Совет по молодежной политике УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев работает полпредом с 2020 года Фото:
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Президент РФ Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полпреда в Уральском федеральном округе. Информация о соответствующем указе размещена на сайте Кремля.

О том, что Якушев связывает свои ближайшие планы с Уралом, агентство сообщало в начале апреля. Тогда ходили слухи, что полпред получил предложение вернуться в Москву (демонстрация его успешной работы).

На должность полпреда Якушев перешел осенью 2020-го с поста главы Минстроя РФ. За три с половиной года он превратил полпредство в реальный центр власти, что доказывают скоординированные им политические операции разных лет — от завершения противостояния в Среднеуральском женском монастыре до недопущения масштабных несанкционированных акций в «его» регионах. В 2005—2018 годах Якушев руководил Тюменской областью.

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Президент РФ Владимир Путин оставил Владимира Якушева в должности своего полпреда в Уральском федеральном округе. Информация о соответствующем указе размещена на сайте Кремля. О том, что Якушев связывает свои ближайшие планы с Уралом, агентство сообщало в начале апреля. Тогда ходили слухи, что полпред получил предложение вернуться в Москву (демонстрация его успешной работы). На должность полпреда Якушев перешел осенью 2020-го с поста главы Минстроя РФ. За три с половиной года он превратил полпредство в реальный центр власти, что доказывают скоординированные им политические операции разных лет — от завершения противостояния в Среднеуральском женском монастыре до недопущения масштабных несанкционированных акций в «его» регионах. В 2005—2018 годах Якушев руководил Тюменской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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