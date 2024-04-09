Полпред Якушев определился с будущим на фоне слухов о правительстве РФ

Владимир Якушев уже работал в правительстве РФ: в 2018—2020 годах Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев не войдет в новое федеральное правительство, которое глава государства Владимир Путин сформирует после своей инаугурации. Это связано с личной позицией Якушева, сообщил URA.RU информированный источник.

В феврале Якушев качественно отработал визиты Путина в Свердловскую и Челябинскую области, демонстрацией результата являются президентские поручения от 8 апреля (Путин оказал серьезную поддержку обоим регионам). А на выборах 15—17 марта каждый из уральских регионов установил рекорд по уровню явки и поддержки основного кандидата. Важно также было избежать серьезных