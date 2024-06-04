Песков ответил на вопрос об объединении Алтая и Алтайского края

Песков: вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке не стоит

04 июня 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об объединении Алтая и Алтайского края Фото: Владимир Андреев URA.RU В Кремле заявили, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По этому поводу никакого обсуждения нет. Каждый конкретный случай уникальный. Тема не на повестке», — заявил Песков. Тема возможного объединения Республики Алтай и Алтайского края вновь возникла в СМИ после сообщений об уходе в отставку алтайского губернатора Олега Хорохордина. Также в СМИ появилась информация о возможной отставке губернатора из соседнего Алтайского края Виктора Томенко. Эти процессы связывают с возможным объединением регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По этому поводу никакого обсуждения нет. Каждый конкретный случай уникальный. Тема не на повестке», — заявил Песков. Тема возможного объединения Республики Алтай и Алтайского края вновь возникла в СМИ после сообщений об уходе в отставку алтайского губернатора Олега Хорохордина. Также в СМИ появилась информация о возможной отставке губернатора из соседнего Алтайского края Виктора Томенко. Эти процессы связывают с возможным объединением регионов.