Песков ответил на вопрос об объединении Алтая и Алтайского края

В Кремле заявили, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«По этому поводу никакого обсуждения нет. Каждый конкретный случай уникальный. Тема не на повестке», — заявил Песков.
Тема возможного объединения Республики Алтай и Алтайского края вновь возникла в СМИ после сообщений об уходе в отставку алтайского губернатора Олега Хорохордина. Также в СМИ появилась информация о возможной отставке губернатора из соседнего Алтайского края Виктора Томенко. Эти процессы связывают с возможным объединением регионов.
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