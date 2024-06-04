Песков ответил на вопрос об объединении Алтая и Алтайского края

Песков: вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке не стоит
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об объединении Алтая и Алтайского края Фото:

В Кремле заявили, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«По этому поводу никакого обсуждения нет. Каждый конкретный случай уникальный. Тема не на повестке», — заявил Песков.

Тема возможного объединения Республики Алтай и Алтайского края вновь возникла в СМИ после сообщений об уходе в отставку алтайского губернатора Олега Хорохордина. Также в СМИ появилась информация о возможной отставке губернатора из соседнего Алтайского края Виктора Томенко. Эти процессы связывают с возможным объединением регионов.

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В Кремле заявили, что вопрос об объединении Алтая и Алтайского края на повестке дня не стоит. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «По этому поводу никакого обсуждения нет. Каждый конкретный случай уникальный. Тема не на повестке», — заявил Песков. Тема возможного объединения Республики Алтай и Алтайского края вновь возникла в СМИ после сообщений об уходе в отставку алтайского губернатора Олега Хорохордина. Также в СМИ появилась информация о возможной отставке губернатора из соседнего Алтайского края Виктора Томенко. Эти процессы связывают с возможным объединением регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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