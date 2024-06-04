Политика Глава Республики Алтай ушел в отставку 04 июня 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подал в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку. О своем уходе с должности он сообщил лично. «Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — заявил Хорохордин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о возможной отставке Хорохордина. Региональные источники, близкие к администрации президента отмечали, что он не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост. Хорохордин стал третьим губернатором за последнее время, кто покинул свой пост. Об уходе со своих должностей ранее заявили губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку. О своем уходе с должности он сообщил лично. «Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — заявил Хорохордин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о возможной отставке Хорохордина. Региональные источники, близкие к администрации президента отмечали, что он не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост. Хорохордин стал третьим губернатором за последнее время, кто покинул свой пост. Об уходе со своих должностей ранее заявили губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям