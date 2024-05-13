13 мая 2024

Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Всего от укусов клещей пострадали 75,7 тысячи россиян Фото:

Наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области. Всего по РФ с укусами в медицинские организации обратились 75,7 тысячи человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 75,7 тысяч граждан. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Костромской и Кировской областях, Краснодарском крае, Москве и Татарстане», — следует из сообщения.

Представители ведомства отметили, что в России от клещевого энцефалита привито порядка 2,5 миллиона человек. Всего запланирована вакцинация 3,81 миллиона россиян.

С начала сезона клещей (25 марта) на Среднем Урале от укусов пострадали более двух тысяч жителей. Эта цифра в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В связи с этим власти призвали свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет.

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Наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области. Всего по РФ с укусами в медицинские организации обратились 75,7 тысячи человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 75,7 тысяч граждан. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Костромской и Кировской областях, Краснодарском крае, Москве и Татарстане», — следует из сообщения. Представители ведомства отметили, что в России от клещевого энцефалита привито порядка 2,5 миллиона человек. Всего запланирована вакцинация 3,81 миллиона россиян. С начала сезона клещей (25 марта) на Среднем Урале от укусов пострадали более двух тысяч жителей. Эта цифра в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В связи с этим власти призвали свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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