Свердловская область стала лидером по числу пострадавших от укусов клещей

Наибольшее число пострадавших от укусов клещей зафиксировали в Свердловской области. Всего по РФ с укусами в медицинские организации обратились 75,7 тысячи человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 75,7 тысяч граждан. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Костромской и Кировской областях, Краснодарском крае, Москве и Татарстане», — следует из сообщения.
Представители ведомства отметили, что в России от клещевого энцефалита привито порядка 2,5 миллиона человек. Всего запланирована вакцинация 3,81 миллиона россиян.
С начала сезона клещей (25 марта) на Среднем Урале от укусов пострадали более двух тысяч жителей. Эта цифра в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В связи с этим власти призвали свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет.
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