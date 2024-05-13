Полиция вычислила хулиганов, избивших битами ветерана СВО в Екатеринбурге

Полиции удалось вычислить шестерых хулиганов, избивших битами ветерана СВО в Екатеринбурге. Подробности громкого инцидента URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела.
«Нападавшими оказались местные жители: таксист, монтажник, санитар 40-й больницы, сотрудник бара и два продавца-консультанта. Они признались, что нанесли побои неизвестному мужчине», — объяснил собеседник агентства.
Группировка, вооруженная битами, напала на 45-летнего ветерана СВО вечером 11 мая. Хулиганы вшестером избили мужчину битами и запинали ногами. Пострадавший писал в соцсетях, что во время избиения мимо проезжало много машин, но никто из водителей не пришел на помощь. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения солдата.
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