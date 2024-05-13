13 мая 2024

Полиция вычислила хулиганов, избивших битами ветерана СВО в Екатеринбурге

Ветерана СВО в Екатеринбурге били битами санитар, таксист и продавцы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, угроза, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Причина конфликта пока неизвестна Фото:

Полиции удалось вычислить шестерых хулиганов, избивших битами ветерана СВО в Екатеринбурге. Подробности громкого инцидента URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела.

«Нападавшими оказались местные жители: таксист, монтажник, санитар 40-й больницы, сотрудник бара и два продавца-консультанта. Они признались, что нанесли побои неизвестному мужчине», — объяснил собеседник агентства.

Группировка, вооруженная битами, напала на 45-летнего ветерана СВО вечером 11 мая. Хулиганы вшестером избили мужчину битами и запинали ногами. Пострадавший писал в соцсетях, что во время избиения мимо проезжало много машин, но никто из водителей не пришел на помощь. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения солдата.

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Полиции удалось вычислить шестерых хулиганов, избивших битами ветерана СВО в Екатеринбурге. Подробности громкого инцидента URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела. «Нападавшими оказались местные жители: таксист, монтажник, санитар 40-й больницы, сотрудник бара и два продавца-консультанта. Они признались, что нанесли побои неизвестному мужчине», — объяснил собеседник агентства. Группировка, вооруженная битами, напала на 45-летнего ветерана СВО вечером 11 мая. Хулиганы вшестером избили мужчину битами и запинали ногами. Пострадавший писал в соцсетях, что во время избиения мимо проезжало много машин, но никто из водителей не пришел на помощь. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения солдата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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