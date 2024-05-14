В Кремле объяснили, почему повысили Орешкина

Максим Орешкин будет курировать сферу транспорта, заявил Дмитрий Песков
Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента связано с возрастающим значением сферы транспорта, курированием которой он будет заниматься. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Орешкин будет курировать сферу транспорта, которая приобретает возрастающее значение", — заявил Песков. Он добавил, что в целом повышается значимость экономической сферы и взаимодействие с правительством по этому направлению будет усиливаться.
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