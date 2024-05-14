В Кремле объяснили, почему повысили Орешкина

Песков: Орешкин будет курировать сферу транспорта
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Максим Орешкин будет курировать сферу транспорта, заявил Дмитрий Песков
Максим Орешкин будет курировать сферу транспорта, заявил Дмитрий Песков Фото:

Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента связано с возрастающим значением сферы транспорта, курированием которой он будет заниматься. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Орешкин будет курировать сферу транспорта, которая приобретает возрастающее значение", — заявил Песков. Он добавил, что в целом повышается значимость экономической сферы и взаимодействие с правительством по этому направлению будет усиливаться. 

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Назначение Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента связано с возрастающим значением сферы транспорта, курированием которой он будет заниматься. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Орешкин будет курировать сферу транспорта, которая приобретает возрастающее значение", — заявил Песков. Он добавил, что в целом повышается значимость экономической сферы и взаимодействие с правительством по этому направлению будет усиливаться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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