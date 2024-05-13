В мэрии Кургана объяснили, почему кладбище завалено мусором

С главного кладбища Кургана мусор вывезут в ближайшее время

14 мая 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Власти ответили на заявление про скопившийся мусор на курганском кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Родительский день курганцы заметили на Рябковском кладбище большое количество мусора. Они рассказали, что каждый год его вывозили, но в 2024 он был собран в кучи. URA.RU раскрыли в мэрии, когда будет вывезен мусор и кто ответственен за это. «Значительные объемы мусора сформировались в период праздничных выходных с 8 по 12 мая в связи с активным посещением граждан перед Родительским днем. Мусор от уборки могил, который вынесли граждане перед Родительским днем, будет вывезен в ближайшее время», — сообщает мэрия Кургана. Сообщается, что операции по уборке осуществляются региональным оператором «Чистый город», который реагирует на заявки горожан и проводит работы на постоянной основе. Журналисту пояснили, что за короткий период с 9 по 12 мая с кладбищ «Зайково» и «Рябково» было вывезено более 78 кубометров отходов. С начала года общий объем вывезенного мусора превысил 480 кубометров. Работы по очистке кладбищ продолжаются, чтобы поддерживать чистоту и порядок на территориях, связанных с памятью об ушедших. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана в рамках Родительского дня, который в этом году проходит 14 мая, массово едут на кладбище. Уже на кладбище жители замечают, что в этом году чиновники не вывезли образовавшиеся горы мусора, а дороги накрыли лужи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Родительский день курганцы заметили на Рябковском кладбище большое количество мусора. Они рассказали, что каждый год его вывозили, но в 2024 он был собран в кучи. URA.RU раскрыли в мэрии, когда будет вывезен мусор и кто ответственен за это. «Значительные объемы мусора сформировались в период праздничных выходных с 8 по 12 мая в связи с активным посещением граждан перед Родительским днем. Мусор от уборки могил, который вынесли граждане перед Родительским днем, будет вывезен в ближайшее время», — сообщает мэрия Кургана. Сообщается, что операции по уборке осуществляются региональным оператором «Чистый город», который реагирует на заявки горожан и проводит работы на постоянной основе. Журналисту пояснили, что за короткий период с 9 по 12 мая с кладбищ «Зайково» и «Рябково» было вывезено более 78 кубометров отходов. С начала года общий объем вывезенного мусора превысил 480 кубометров. Работы по очистке кладбищ продолжаются, чтобы поддерживать чистоту и порядок на территориях, связанных с памятью об ушедших. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана в рамках Родительского дня, который в этом году проходит 14 мая, массово едут на кладбище. Уже на кладбище жители замечают, что в этом году чиновники не вывезли образовавшиеся горы мусора, а дороги накрыли лужи.