Главное городское кладбище Кургана завалено горами мусора в Родительский день. Фото

14 мая 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

С Рябковского кладбища не успели вывезти мусор перед Родительским днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана в рамках Родительского дня, который в этом году проходит 14 мая, массово едут на кладбище. В общественном транспорте негде присесть, на остановки прибывает все больше горожан. Уже на кладбище жители замечают, что в этом году чиновники не вывезли образовавшиеся горы мусора, а дороги накрыли лужи. Корреспондент URA.RU рассказывает, какая обстановка наблюдается на Рябковском кладбище. Все началось с автобуса №5. Мест в транспорте становится все меньше, часть людей все равно стоит. На остановка их заходит еще больше. Больше половины из присутствующих — пожилые люди. Для них не хватает места. Ехать до кладбища долго — от остановки Орлова добираться примерно час. В салоне жарко. Кто-то из горожан хочет посетить за сегодня и старое Рябковское кладбище, и новое. «Цветы продают только на новом. Поэтому сначала нужно поехать туда, а оттуда с цветами на старое», — обсуждают курганцы. На новом кладбище большие лужи и много машин. Автобус останавливается возле «цветочного рынка», чтобы не высаживать пассажиров в воде. Искусственные цветы продают по цене от 100 до 1 000 рублей. На подъезде к кладбищу стоит пост ГАИ. Они контролируют поток людей и машин, дают рекомендации, как обойти лужи и куда поставить автомобили. Перед входом на кладбище пока не так много людей, лужи обходят по узкой тропинке. Горожане выражают недовольства, мол, столько лет стоит кладбище, а дорогу не могут асфальтировать. С кладбища также не вывезли мусор к Родительскому дню. Несколько деревьев срублены, над несколькими могилами дерево и вовсе надломилось и повисло. Вдоль дорог лежат десятки больших пакетов, кресты и ветки. Горожане опасаются — это все легковоспламеняемое. На Рябковское кладбище заехал специальный автобус — он довозит людей до Зайковского кладбища. В него уже заходит много горожан, узнают про маршрут через Заозерный. Предположительно, этот автобус чиновники специальной вывели на рейс в Родительский день. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. Журналист поинтересовалась, по какой причине мусор не был вывезен и когда планируется это сделать. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 14 мая на кладбища будут ездить 13 маршрутов и один специальный автобус. Интервалы движения остальных городских автобусов из-за этого увеличатся. Это сделали для удобства курганцев. Горожане жалуются на кучи с мусором Фото: Ярослава Махова © URA.RU На новом Рябковском кладбище открыли цветочный рынок Фото: Ярослава Махова © URA.RU Возле кладбища огромные лужи Фото: Ярослава Махова © URA.RU Курганцы в Родительский день едут на Рябковское кладбище Фото: Ярослава Махова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана в рамках Родительского дня, который в этом году проходит 14 мая, массово едут на кладбище. В общественном транспорте негде присесть, на остановки прибывает все больше горожан. Уже на кладбище жители замечают, что в этом году чиновники не вывезли образовавшиеся горы мусора, а дороги накрыли лужи. Корреспондент URA.RU рассказывает, какая обстановка наблюдается на Рябковском кладбище. Все началось с автобуса №5. Мест в транспорте становится все меньше, часть людей все равно стоит. На остановка их заходит еще больше. Больше половины из присутствующих — пожилые люди. Для них не хватает места. Ехать до кладбища долго — от остановки Орлова добираться примерно час. В салоне жарко. Кто-то из горожан хочет посетить за сегодня и старое Рябковское кладбище, и новое. «Цветы продают только на новом. Поэтому сначала нужно поехать туда, а оттуда с цветами на старое», — обсуждают курганцы. На новом кладбище большие лужи и много машин. Автобус останавливается возле «цветочного рынка», чтобы не высаживать пассажиров в воде. Искусственные цветы продают по цене от 100 до 1 000 рублей. На подъезде к кладбищу стоит пост ГАИ. Они контролируют поток людей и машин, дают рекомендации, как обойти лужи и куда поставить автомобили. Перед входом на кладбище пока не так много людей, лужи обходят по узкой тропинке. Горожане выражают недовольства, мол, столько лет стоит кладбище, а дорогу не могут асфальтировать. С кладбища также не вывезли мусор к Родительскому дню. Несколько деревьев срублены, над несколькими могилами дерево и вовсе надломилось и повисло. Вдоль дорог лежат десятки больших пакетов, кресты и ветки. Горожане опасаются — это все легковоспламеняемое. На Рябковское кладбище заехал специальный автобус — он довозит людей до Зайковского кладбища. В него уже заходит много горожан, узнают про маршрут через Заозерный. Предположительно, этот автобус чиновники специальной вывели на рейс в Родительский день. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. Журналист поинтересовалась, по какой причине мусор не был вывезен и когда планируется это сделать. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 14 мая на кладбища будут ездить 13 маршрутов и один специальный автобус. Интервалы движения остальных городских автобусов из-за этого увеличатся. Это сделали для удобства курганцев.