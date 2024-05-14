Машина Шумкова проехала по затопленному шоссе, несмотря на запрет ГИБДД. Видео

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На шоссе Тюнина в Кургане на перекрытой полосе заметили рабочую машину губернатора Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане рабочая машина губернатора Вадима Шумкова Toyota Land Cruiser 200 днем проехала по затопленному шоссе Тюнина в сторону села Кетово. При этом официально движение в эту сторону по шоссе открывается после 16:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Машина двигалась из города в сторону Кетовского округа», — заметил корреспондент. При этом пока на шоссе открыта только одна полоса: с 09:00 до 16:00 по нему можно проехать в сторону центра города, а с 16:00 в сторону Кетовского округа. URA.RU направило вопрос по теме в пресс-службу губернатора. Информация будет дополнена после получения ответа.

Шоссе Тюнина до сих пор остается частично затопленным. Из-за этого по нему можно проехать только на автомобилях высокой проходимости. Очевидцы сообщили URA.RU, что периодически машины застревают на этом участке.

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В Кургане рабочая машина губернатора Вадима Шумкова Toyota Land Cruiser 200 днем проехала по затопленному шоссе Тюнина в сторону села Кетово. При этом официально движение в эту сторону по шоссе открывается после 16:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Машина двигалась из города в сторону Кетовского округа», — заметил корреспондент. При этом пока на шоссе открыта только одна полоса: с 09:00 до 16:00 по нему можно проехать в сторону центра города, а с 16:00 в сторону Кетовского округа. URA.RU направило вопрос по теме в пресс-службу губернатора. Информация будет дополнена после получения ответа. Шоссе Тюнина до сих пор остается частично затопленным. Из-за этого по нему можно проехать только на автомобилях высокой проходимости. Очевидцы сообщили URA.RU, что периодически машины застревают на этом участке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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