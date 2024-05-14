«Хрустальный» пациент смог встать на ноги после лечения в Центре Илизарова

14 мая 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Курганские врачи помогают «хрустальному» мужчине вернуть подвижность ноги Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Еврейской автономной области с генетическим заболеванием (несовершенный остеогенез) смог встать на ноги после лечения перелома в Центре Илизарова в Кургане. Таких пациентов называют «хрустальными» из-за очень хрупких костей. У мужчины был сложный перелом бедра, который медики по месту жительства не могли срастить почти два года, рассказали в пресс-службе Центра Илизарова. «В 2018 году пациент сломал правое бедро. По месту жительства его лечили накостным остеосинтезом. Сращения не было достигнуто, пластина сломалась. Врачи использовали повторно тот же метод, вновь произошла поломка пластины. Сформировался ложный сустав правой бедренной кости. Пациент после этой травмы потерял опороспособность ноги», — рассказал заведующий отделением №6 Центра Илизарова Сергей Леончук. Мужчина обратился в Центр Илизарова. Курганские медики в 2020 году методом Илизарова добились сращения бедренной кости. Молодой человек вновь встал на ноги в стенах клиники. Сейчас пациент решил продолжить лечение в центре, чтобы избавиться от дефекта коленного сустава. Оно не сгибается больше чем на 15 градусов. Ему потребуется двухэтапная операция. Врачи устранят деформацию голени, а после фиксации в аппарате Илизарова вернутся к реконструктивно-пластической операции на суставе. Мужчина надеется, что после второго этапа лечения сможет бегать и даже играть в футбол. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Еврейской автономной области с генетическим заболеванием (несовершенный остеогенез) смог встать на ноги после лечения перелома в Центре Илизарова в Кургане. Таких пациентов называют «хрустальными» из-за очень хрупких костей. У мужчины был сложный перелом бедра, который медики по месту жительства не могли срастить почти два года, рассказали в пресс-службе Центра Илизарова. «В 2018 году пациент сломал правое бедро. По месту жительства его лечили накостным остеосинтезом. Сращения не было достигнуто, пластина сломалась. Врачи использовали повторно тот же метод, вновь произошла поломка пластины. Сформировался ложный сустав правой бедренной кости. Пациент после этой травмы потерял опороспособность ноги», — рассказал заведующий отделением №6 Центра Илизарова Сергей Леончук. Мужчина обратился в Центр Илизарова. Курганские медики в 2020 году методом Илизарова добились сращения бедренной кости. Молодой человек вновь встал на ноги в стенах клиники. Сейчас пациент решил продолжить лечение в центре, чтобы избавиться от дефекта коленного сустава. Оно не сгибается больше чем на 15 градусов. Ему потребуется двухэтапная операция. Врачи устранят деформацию голени, а после фиксации в аппарате Илизарова вернутся к реконструктивно-пластической операции на суставе. Мужчина надеется, что после второго этапа лечения сможет бегать и даже играть в футбол.