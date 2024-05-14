Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил 330 тысяч пассажиров

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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, багаж, пассажиры, туристы
Самым загруженным днем стало 12 мая Фото:

Екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил в майские праздники порядка 330 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток увеличился на 10%, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тысяч человек», — следует из сообщения. В праздники аэропорт обслужил 2,8 тысячи рейсов.

Самыми популярными рейсами по России стали направления в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Минеральные Воды и Сочи. Среди международных рейсов в список вошли Анталья, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Пхукет. Количество путешественников за границу увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Аэропорт планировал принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов. Пиковым днем должно было стать 8 мая, тогда к выполнению были зарегистрированы 167 взлетно-посадочных операций.

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Екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил в майские праздники порядка 330 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток увеличился на 10%, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта. «Заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тысяч человек», — следует из сообщения. В праздники аэропорт обслужил 2,8 тысячи рейсов. Самыми популярными рейсами по России стали направления в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Минеральные Воды и Сочи. Среди международных рейсов в список вошли Анталья, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Пхукет. Количество путешественников за границу увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Аэропорт планировал принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов. Пиковым днем должно было стать 8 мая, тогда к выполнению были зарегистрированы 167 взлетно-посадочных операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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