Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил 330 тысяч пассажиров

Самым загруженным днем стало 12 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил в майские праздники порядка 330 тысяч человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пассажиропоток увеличился на 10%, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«Заметный рост числа пассажиров фиксировался уже 27 апреля, в последний рабочий день перед продолжительными праздниками. Самым загруженным стало воскресенье, 12 мая, когда Кольцово обслужил больше 26 тысяч человек», — следует из сообщения. В праздники аэропорт обслужил 2,8 тысячи рейсов.

Самыми популярными рейсами по России стали направления в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Минеральные Воды и Сочи. Среди международных рейсов в список вошли Анталья, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Пхукет. Количество путешественников за границу увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Аэропорт планировал принять и отправить в майские праздники более 1,7 тысячи рейсов. Пиковым днем должно было стать 8 мая, тогда к выполнению были зарегистрированы 167 взлетно-посадочных операций.