Полковник запаса Насонов: Украина провалила попытку нарушить снабжение армии РФ

Железную дорогу в Волгоградской области могли атаковать для осложнения логистики российской армии. Но нужного результата противник не достиг, потому что попытки нарушить поставки уже многократно отрабатывались РФ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов.
В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов. По данным телеграм-канала Baza, два вагона с топливом загорелись в результате атаки дрона. Произошло все на станции Котлубань. В поселке Котлубань уже много лет действует арсенал Главного ракетного артиллерийского управления.
"Официального подтверждения, что это диверсия, и способа ее совершения в настоящий момент нет. Однако с высокой степенью вероятности можно предположить, что это была диверсия ВСУ. Существующее недалеко от места происшествия ответвление идет к станции погрузки-выгрузки части военных грузов. Целью [атаки] является усложнение жизни подразделениям, снабжающимся в данном управлении. Результата они, естественно, не достигнут, потому что все эти логистические проблемы у нас уже многократно отработаны. Железная дорога – это тот организм, который всегда имел возможность быстрого восстановления всех повреждений. Учитывая сильный пожар, логистика усложняется, но все будет своевременно восстановлено", — рассказал Роман Насонов.
Однако руководитель холдинга структур безопасности "Русь" при этом подчеркнул, что после атаки на РЖД будет усилена система безопасности. "[После такой атаки] включат дополнительные возможности. Они будут направлены на сохранение и обеспечение безопасности железнодорожных перевозок. Те способы [защиты], которые могут быть, нецелесообразно сейчас обсуждать. Но они есть и, судя по всему, будут включены и приведены к большей степени активности", — сообщил Насонов.
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