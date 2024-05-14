Полковник запаса Насонов: Украина провалила попытку нарушить снабжение армии РФ

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В результате схода поезда повреждено 300 метров железнодорожных путей
В результате схода поезда повреждено 300 метров железнодорожных путей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Железную дорогу в Волгоградской области могли атаковать для осложнения логистики российской армии. Но нужного результата противник не достиг, потому что попытки нарушить поставки уже многократно отрабатывались РФ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов. 

В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов. По данным телеграм-канала Baza, два вагона с топливом загорелись в результате атаки дрона. Произошло все на станции Котлубань. В поселке Котлубань уже много лет действует арсенал Главного ракетного артиллерийского управления. 

"Официального подтверждения, что это диверсия, и способа ее совершения в настоящий момент нет. Однако с высокой степенью вероятности можно предположить, что это была диверсия ВСУ. Существующее недалеко от места происшествия ответвление идет к станции погрузки-выгрузки части военных грузов. Целью [атаки] является усложнение жизни подразделениям, снабжающимся в данном управлении. Результата они, естественно, не достигнут, потому что все эти логистические проблемы у нас уже многократно отработаны. Железная дорога – это тот организм, который всегда имел возможность быстрого восстановления всех повреждений. Учитывая сильный пожар, логистика усложняется, но все будет своевременно восстановлено", — рассказал Роман Насонов.

Однако руководитель холдинга структур безопасности "Русь" при этом подчеркнул, что после атаки на РЖД будет усилена система безопасности. "[После такой атаки] включат дополнительные возможности. Они будут направлены на сохранение и обеспечение безопасности железнодорожных перевозок. Те способы [защиты], которые могут быть, нецелесообразно сейчас обсуждать. Но они есть и, судя по всему, будут включены и приведены к большей степени активности", — сообщил Насонов.

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Железную дорогу в Волгоградской области могли атаковать для осложнения логистики российской армии. Но нужного результата противник не достиг, потому что попытки нарушить поставки уже многократно отрабатывались РФ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов.  В Волгоградской области произошел сход поезда с рельсов. По данным телеграм-канала Baza, два вагона с топливом загорелись в результате атаки дрона. Произошло все на станции Котлубань. В поселке Котлубань уже много лет действует арсенал Главного ракетного артиллерийского управления.  "Официального подтверждения, что это диверсия, и способа ее совершения в настоящий момент нет. Однако с высокой степенью вероятности можно предположить, что это была диверсия ВСУ. Существующее недалеко от места происшествия ответвление идет к станции погрузки-выгрузки части военных грузов. Целью [атаки] является усложнение жизни подразделениям, снабжающимся в данном управлении. Результата они, естественно, не достигнут, потому что все эти логистические проблемы у нас уже многократно отработаны. Железная дорога – это тот организм, который всегда имел возможность быстрого восстановления всех повреждений. Учитывая сильный пожар, логистика усложняется, но все будет своевременно восстановлено", — рассказал Роман Насонов. Однако руководитель холдинга структур безопасности "Русь" при этом подчеркнул, что после атаки на РЖД будет усилена система безопасности. "[После такой атаки] включат дополнительные возможности. Они будут направлены на сохранение и обеспечение безопасности железнодорожных перевозок. Те способы [защиты], которые могут быть, нецелесообразно сейчас обсуждать. Но они есть и, судя по всему, будут включены и приведены к большей степени активности", — сообщил Насонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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