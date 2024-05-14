Главный курганский налоговик Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург. Инсайд

14 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Глава курганского УФНС Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, чтобы перейти на новое место работы. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями. «Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, но процедура согласования занимает много времени», — рассказали источники. Они отметили, что Сигатуллин станет первым за десять лет главой ведомства, который покинет эту должность не в связи с уголовным делом. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного УФНС. Ответ ожидается. Марат Сагитуллин руководит ведомством с декабря 2018 года: сначала он управлял УФНС в статусе и. о., а с апреля 2019 года стал начальником управления. В Курган он приехал в январе 2015 года на должность замруководителя областного управления. До этого работал в Тюмени. Бывшего руководителя УФНС Владимира Рыжука арестовали в 2018 году, а его предшественника Юрия Касьяненко — в 2016 году (ушел в отставку в 2014-м). Касьяненко судили за покровительство тюменской фирме, а Рыжука — за получение взятки от застройщика и трату бензина во время поездок на служебном автомобиле по своим делам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, чтобы перейти на новое место работы. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями. «Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, но процедура согласования занимает много времени», — рассказали источники. Они отметили, что Сигатуллин станет первым за десять лет главой ведомства, который покинет эту должность не в связи с уголовным делом. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного УФНС. Ответ ожидается. Марат Сагитуллин руководит ведомством с декабря 2018 года: сначала он управлял УФНС в статусе и. о., а с апреля 2019 года стал начальником управления. В Курган он приехал в январе 2015 года на должность замруководителя областного управления. До этого работал в Тюмени. Бывшего руководителя УФНС Владимира Рыжука арестовали в 2018 году, а его предшественника Юрия Касьяненко — в 2016 году (ушел в отставку в 2014-м). Касьяненко судили за покровительство тюменской фирме, а Рыжука — за получение взятки от застройщика и трату бензина во время поездок на служебном автомобиле по своим делам.