Главный курганский налоговик Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург. Инсайд

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Встреча предпринимателей с врио губернатора Вадимом Шумковым. Курган, сагитуллин марат
Глава курганского УФНС Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург Фото:

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, чтобы перейти на новое место работы. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями.

«Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, но процедура согласования занимает много времени», — рассказали источники. Они отметили, что Сигатуллин станет первым за десять лет главой ведомства, который покинет эту должность не в связи с уголовным делом. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного УФНС. Ответ ожидается.

Марат Сагитуллин руководит ведомством с декабря 2018 года: сначала он управлял УФНС в статусе и. о., а с апреля 2019 года стал начальником управления. В Курган он приехал в январе 2015 года на должность замруководителя областного управления. До этого работал в Тюмени.

Бывшего руководителя УФНС Владимира Рыжука арестовали в 2018 году, а его предшественника Юрия Касьяненко — в 2016 году (ушел в отставку в 2014-м). Касьяненко судили за покровительство тюменской фирме, а Рыжука — за получение взятки от застройщика и трату бензина во время поездок на служебном автомобиле по своим делам.

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Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Марат Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, чтобы перейти на новое место работы. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с областными властями. «Сагитуллин планирует переехать в Екатеринбург, но процедура согласования занимает много времени», — рассказали источники. Они отметили, что Сигатуллин станет первым за десять лет главой ведомства, который покинет эту должность не в связи с уголовным делом. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу областного УФНС. Ответ ожидается. Марат Сагитуллин руководит ведомством с декабря 2018 года: сначала он управлял УФНС в статусе и. о., а с апреля 2019 года стал начальником управления. В Курган он приехал в январе 2015 года на должность замруководителя областного управления. До этого работал в Тюмени. Бывшего руководителя УФНС Владимира Рыжука арестовали в 2018 году, а его предшественника Юрия Касьяненко — в 2016 году (ушел в отставку в 2014-м). Касьяненко судили за покровительство тюменской фирме, а Рыжука — за получение взятки от застройщика и трату бензина во время поездок на служебном автомобиле по своим делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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