Выросло количество погибших после обрушения части жилого дома в Белгороде

После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде погибли 17 человек. Опознаны — 14. Об этом заявил представитель экстренных служб.
«Найдено тело еще одного погибшего. Общее число жертв увеличилось до 17», — заявил источник РИА Новости в экстренных службах. Он добавил, что на данный момент опознаны только 14 человек. Информацию, что погибли 17 жителей, подтвердили и в МЧС.
Из-за попадания фрагмента ракеты ВСУ в Белгороде обрушился подъезд. После на спасателей упала крыша. На месте теракта в Белгороде был создан мемориал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет полностью восстановлен по тому же проекту, который и был построен, передает
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