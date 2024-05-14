Происшествия Выросло количество погибших после обрушения части жилого дома в Белгороде РИАН: 17 человек погибли из-за обрушения подъезда жилого дома в Белгороде 14 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 + Часть дома в Белгороде обрушилась 12 мая Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде погибли 17 человек. Опознаны — 14. Об этом заявил представитель экстренных служб. «Найдено тело еще одного погибшего. Общее число жертв увеличилось до 17», — заявил источник РИА Новости в экстренных службах. Он добавил, что на данный момент опознаны только 14 человек. Информацию, что погибли 17 жителей, подтвердили и в МЧС. Из-за попадания фрагмента ракеты ВСУ в Белгороде обрушился подъезд. После на спасателей упала крыша. На месте теракта в Белгороде был создан мемориал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет полностью восстановлен по тому же проекту, который и был построен, передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После обрушения подъезда жилого дома в Белгороде погибли 17 человек. Опознаны — 14. Об этом заявил представитель экстренных служб. «Найдено тело еще одного погибшего. Общее число жертв увеличилось до 17», — заявил источник РИА Новости в экстренных службах. Он добавил, что на данный момент опознаны только 14 человек. Информацию, что погибли 17 жителей, подтвердили и в МЧС. Из-за попадания фрагмента ракеты ВСУ в Белгороде обрушился подъезд. После на спасателей упала крыша. На месте теракта в Белгороде был создан мемориал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет полностью восстановлен по тому же проекту, который и был построен, передает МК.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям