В Белгороде местные жители создали мемориал в память о жертвах ракетного удара. На месте, где украинская ракета ударила по многоквартирному дому, люди оставляют цветы и игрушки.
"Во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал", — сообщил корреспондент РИА Новости. Среди принесенных вещей выделяется большая мягкая игрушка в виде бегемота с сердцем на одежде, найденная среди обломков после трагедии. Люди продолжают приносить цветы и игрушки, выражая свои соболезнования и поддержку.
12 мая Белгород подвергся интенсивному ракетному обстрелу, который осуществили ВСУ. В тот день в городе не раз звучал сигнал о ракетной опасности. В результате попадания ракеты был разрушен третий подъезд десятиэтажного жилого здания. В МЧС РФ сообщили, что 15 человек погибли из-за теракта.
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