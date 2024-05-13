Жители Белгорода создали стихийный мемориал на месте обрушения дома. Видео

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Люди несут цветы и игрушки
Люди несут цветы и игрушки Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде местные жители создали мемориал в память о жертвах ракетного удара. На месте, где украинская ракета ударила по многоквартирному дому, люди оставляют цветы и игрушки.

"Во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал", — сообщил корреспондент РИА Новости. Среди принесенных вещей выделяется большая мягкая игрушка в виде бегемота с сердцем на одежде, найденная среди обломков после трагедии. Люди продолжают приносить цветы и игрушки, выражая свои соболезнования и поддержку.

12 мая Белгород подвергся интенсивному ракетному обстрелу, который осуществили ВСУ. В тот день в городе не раз звучал сигнал о ракетной опасности. В результате попадания ракеты был разрушен третий подъезд десятиэтажного жилого здания. В МЧС РФ сообщили, что 15 человек погибли из-за теракта. 

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В Белгороде местные жители создали мемориал в память о жертвах ракетного удара. На месте, где украинская ракета ударила по многоквартирному дому, люди оставляют цветы и игрушки. "Во дворе разрушенного дома по улице Щорса образовался стихийный мемориал", — сообщил корреспондент РИА Новости. Среди принесенных вещей выделяется большая мягкая игрушка в виде бегемота с сердцем на одежде, найденная среди обломков после трагедии. Люди продолжают приносить цветы и игрушки, выражая свои соболезнования и поддержку. 12 мая Белгород подвергся интенсивному ракетному обстрелу, который осуществили ВСУ. В тот день в городе не раз звучал сигнал о ракетной опасности. В результате попадания ракеты был разрушен третий подъезд десятиэтажного жилого здания. В МЧС РФ сообщили, что 15 человек погибли из-за теракта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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