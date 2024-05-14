Мэр Екатеринбурга спасет яхт-клуб своего друга от сноса

Собственник екатеринбургского яхт-клуба “Коматек” Юрий Крюченков заручился поддержкой губернатора Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова в деле о сносе эллинга на Верх-Исетском пруду. Для Орлова это вопрос принципа: сооснователь яхт-клуба Владимир Белоглазов был его близким другом. О переговорах URA.RU рассказал директор "Коматека" Юрий Крюченков.
“Я был на самом высоком уровне — даже в фонде поддержки флота в Москве, был у губернатора [Куйвашева]. Сегодня — у Орлова. Они прекрасно знают эту территорию (речь о Верх-Исетском пруде — прим. URA.RU), какая она была до [того, как ее благоустроили], какая сейчас. Сказали, чтобы мы не беспокоились. Жалко, что приходится тратить время на эти разбирательства, учитывая, что у нас есть все разрешительные документы”, — заявил Крюченков.
Как ранее сообщало URA.RU, "Коматек" получил иск от собственницы нескольких помещений в здании эллинга Ольги Ермоленко. Она считает постройку самовольной. Сам Крюченков видит во всем этом происки сына Ермоленко, бывшего яхтсмена, который переехал из России и сейчас якобы пытается "кошмарить" его бизнес.
"Коматек" Крюченков основал в 1990-х вместе с Владимиром Белоглазовым, впоследствии директором УГМК по общим вопросам. Его не стало в начале 2021 года, для Орлова это была настоящая личная трагедия — они много общались по работе и о жизни, охотились. Мэр даже назвал в честь Белоглазова бульвар в Орджоникидзевском районе (формально — по инициативе УГМК).
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