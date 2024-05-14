Белоусов раскрыл планы по мобилизации

В РФ не будет мобилизации, заявил Белоусов
В России не будет новой волны мобилизации, однако в стране есть определенные проблемы с комплектованием армии. Об этом сообщил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны.
«Речь не идет о мобилизации», — заявил Белоусов во время заседания Совета Федерации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Однако все же есть определенные вопросы об укомплектовании ВС РФ.
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