Белоусов раскрыл планы по мобилизации

Белоусов: есть проблемы с обеспечением ВС РФ, однако речь не идет о мобилизации
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ПМЭФ-2015. Рейтинг АСИ по регионам. Губернаторы. Санкт-Петербург, белоусов андрей
В РФ не будет мобилизации, заявил Белоусов Фото:

В России не будет новой волны мобилизации, однако в стране есть определенные проблемы с комплектованием армии. Об этом сообщил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны.

«Речь не идет о мобилизации», — заявил Белоусов во время заседания Совета Федерации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Однако все же есть определенные вопросы об укомплектовании ВС РФ.

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В России не будет новой волны мобилизации, однако в стране есть определенные проблемы с комплектованием армии. Об этом сообщил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны. «Речь не идет о мобилизации», — заявил Белоусов во время заседания Совета Федерации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Однако все же есть определенные вопросы об укомплектовании ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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