Белоусов раскрыл планы по мобилизации

Белоусов: есть проблемы с обеспечением ВС РФ, однако речь не идет о мобилизации

14 мая 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

В РФ не будет мобилизации, заявил Белоусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России не будет новой волны мобилизации, однако в стране есть определенные проблемы с комплектованием армии. Об этом сообщил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны. «Речь не идет о мобилизации», — заявил Белоусов во время заседания Совета Федерации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Однако все же есть определенные вопросы об укомплектовании ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России не будет новой волны мобилизации, однако в стране есть определенные проблемы с комплектованием армии. Об этом сообщил Андрей Белоусов, которого президент РФ Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны. «Речь не идет о мобилизации», — заявил Белоусов во время заседания Совета Федерации. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Однако все же есть определенные вопросы об укомплектовании ВС РФ.