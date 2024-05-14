Белоусов обозначил главные задачи на должности главы Минобороны, касающиеся СВО

Первое, что надо решить в Минобороны, — это вопросы, связанные с оснащением действующих на СОВ группировок ВС РФ. Об этом заявил кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.
«Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, средств личной защиты», — заявил Андрей Белоусов. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он добавил, что реализация этого плана требует буквально ежедневного и ежечасного включения, а противник быстро учится в сфере новых технологий.
Ранее Белоусов заявил, что в Минобороны он будет работать над обеспечением участников СВО жильем, а также решением вопросов, связанные со льготами. По его словам, в стране есть проблема с переполненными госпиталями, ее надо решить.
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