Белоусов обозначил главные задачи на должности главы Минобороны, касающиеся СВО

Белоусов: в Минобороны РФ надо решить вопросы, связанные с оснащением войск
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Андрей Белоусов рассказал об основных направлениях своей будущей работы на посту министра обороны РФ Фото:
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Первое, что надо решить в Минобороны, — это вопросы, связанные с оснащением действующих на СОВ группировок ВС РФ. Об этом заявил кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

«Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, средств личной защиты», — заявил Андрей Белоусов. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он добавил, что реализация этого плана требует буквально ежедневного и ежечасного включения, а противник быстро учится в сфере новых технологий.

Ранее Белоусов заявил, что в Минобороны он будет работать над обеспечением участников СВО жильем, а также решением вопросов, связанные со льготами. По его словам, в стране есть проблема с переполненными госпиталями, ее надо решить.

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Первое, что надо решить в Минобороны, — это вопросы, связанные с оснащением действующих на СОВ группировок ВС РФ. Об этом заявил кандидат на должность главы Минобороны РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации. «Прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, средств личной защиты», — заявил Андрей Белоусов. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он добавил, что реализация этого плана требует буквально ежедневного и ежечасного включения, а противник быстро учится в сфере новых технологий. Ранее Белоусов заявил, что в Минобороны он будет работать над обеспечением участников СВО жильем, а также решением вопросов, связанные со льготами. По его словам, в стране есть проблема с переполненными госпиталями, ее надо решить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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