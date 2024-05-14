Политика Выборы Партия пенсионеров включится в борьбу за мандаты гордумы Челябинска 15 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + Поспорить с единороссами за места в гордуме Челябинска вслед за ЛДПР решила и РППС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Российская партия пенсионеров (РППС) намерена выставить своих кандидатов на выборы в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 14 мая URA.RU лидер ее регионального отделения Степан Фирстов. «Мы намерены выставить своих кандидатов на каждом из 25 избирательных округов. Кроме того, представители партии могут идти на выборах и по избирательному списку. Сейчас этот вопрос, включая персоналии, прорабатывается», — пояснил Фирстов корреспонденту URA.RU. Ранее намерение участвовать в выборах подтвердил лидер региональной организации ЛДПР Виталий Пашин. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сами выборы назначены на 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская партия пенсионеров (РППС) намерена выставить своих кандидатов на выборы в гордуму Челябинска. Об этом сообщил 14 мая URA.RU лидер ее регионального отделения Степан Фирстов. «Мы намерены выставить своих кандидатов на каждом из 25 избирательных округов. Кроме того, представители партии могут идти на выборах и по избирательному списку. Сейчас этот вопрос, включая персоналии, прорабатывается», — пояснил Фирстов корреспонденту URA.RU. Ранее намерение участвовать в выборах подтвердил лидер региональной организации ЛДПР Виталий Пашин. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сами выборы назначены на 8 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям