Колокольцева просят заступиться за русскую семью, которую депортируют с Урала

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию с депортацией русской семьи из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Иванов.
«Направил запрос Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться», — отметил депутат ГД Иванов.
Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за отсутствия карты мигранта и опоздания в сдаче дактилоскопии. Суд посчитал нарушение достаточно серьезным, чтобы вынести решение о выдворении всей семьи из России.
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