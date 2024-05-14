Колокольцева просят заступиться за русскую семью, которую депортируют с Урала

14 мая 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

С помощью Владимира Колокольцева пытаются разрешить конфликт Фото: Официальный сайт Президента РФ Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию с депортацией русской семьи из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Иванов. «Направил запрос Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться», — отметил депутат ГД Иванов. Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за отсутствия карты мигранта и опоздания в сдаче дактилоскопии. Суд посчитал нарушение достаточно серьезным, чтобы вынести решение о выдворении всей семьи из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию с депортацией русской семьи из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Иванов. «Направил запрос Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться», — отметил депутат ГД Иванов. Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за отсутствия карты мигранта и опоздания в сдаче дактилоскопии. Суд посчитал нарушение достаточно серьезным, чтобы вынести решение о выдворении всей семьи из России.