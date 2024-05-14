Колокольцева просят заступиться за русскую семью, которую депортируют с Урала

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Правительство РФ, колокольцев владимир
С помощью Владимира Колокольцева пытаются разрешить конфликт Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию с депортацией русской семьи из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Иванов.

«Направил запрос Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться», — отметил депутат ГД Иванов.

Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за отсутствия карты мигранта и опоздания в сдаче дактилоскопии. Суд посчитал нарушение достаточно серьезным, чтобы вынести решение о выдворении всей семьи из России.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов обратился к исполняющему обязанности министра внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой вмешаться в ситуацию с депортацией русской семьи из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Иванов. «Направил запрос Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться», — отметил депутат ГД Иванов. Семья Морозовых, проживающая в Екатеринбурге с 2017 года, столкнулась с угрозой депортации из-за отсутствия карты мигранта и опоздания в сдаче дактилоскопии. Суд посчитал нарушение достаточно серьезным, чтобы вынести решение о выдворении всей семьи из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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