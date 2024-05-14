Ушаков рассказал, что будут обсуждать Путин и Си Цзиньпин

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину и инициативу «Один пояс, один путь»

14 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Главы государств отметят 75-летие дипотношений между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поездки российского лидера в Китай обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «…Вопросы взаимодействия в рамках ШОС: в июле после саммита в Астане председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к Китаю. Главы государств обсудят ЕАС, „Один пояс, один путь“. Также ситуацию на Украине и АТР в целом», — сообщил помощник президента, передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что, скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться в ходе неформального общения лидеров в самом конце первого дня работы. Глава государства России посетит Китай 16 и 17 мая по приглашению Си Цзиньпина: это будет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность. Еще одна важная составляющая поездки — 75-летие дипломатических отношений между РФ и Китаем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поездки российского лидера в Китай обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «…Вопросы взаимодействия в рамках ШОС: в июле после саммита в Астане председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к Китаю. Главы государств обсудят ЕАС, „Один пояс, один путь“. Также ситуацию на Украине и АТР в целом», — сообщил помощник президента, передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что, скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться в ходе неформального общения лидеров в самом конце первого дня работы. Глава государства России посетит Китай 16 и 17 мая по приглашению Си Цзиньпина: это будет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность. Еще одна важная составляющая поездки — 75-летие дипломатических отношений между РФ и Китаем.