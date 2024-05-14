Ушаков рассказал, что будут обсуждать Путин и Си Цзиньпин

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину и инициативу «Один пояс, один путь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Главы государств отметят 75-летие дипотношений между странами Фото:

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поездки российского лидера в Китай обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«…Вопросы взаимодействия в рамках ШОС: в июле после саммита в Астане председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к Китаю. Главы государств обсудят ЕАС, „Один пояс, один путь“. Также ситуацию на Украине и АТР в целом», — сообщил помощник президента, передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что, скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться в ходе неформального общения лидеров в самом конце первого дня работы.

Глава государства России посетит Китай 16 и 17 мая по приглашению Си Цзиньпина: это будет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность. Еще одна важная составляющая поездки — 75-летие дипломатических отношений между РФ и Китаем.

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе поездки российского лидера в Китай обсудят взаимодействие в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу «Один пояс, один путь». Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «…Вопросы взаимодействия в рамках ШОС: в июле после саммита в Астане председательство в Шанхайской организации сотрудничества перейдет к Китаю. Главы государств обсудят ЕАС, „Один пояс, один путь“. Также ситуацию на Украине и АТР в целом», — сообщил помощник президента, передает корреспондент URA.RU. Он также добавил, что, скорее всего, эти вопросы будут обсуждаться в ходе неформального общения лидеров в самом конце первого дня работы. Глава государства России посетит Китай 16 и 17 мая по приглашению Си Цзиньпина: это будет первой зарубежной поездкой после вступления Путина в должность. Еще одна важная составляющая поездки — 75-летие дипломатических отношений между РФ и Китаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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