Бортников: пограничники РФ остаются в Армении, несмотря на просьбы Еревана

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Российские пограничники будут находиться в Армении, заявил Александр Бортников
Российские пограничники будут находиться в Армении, заявил Александр Бортников Фото:

Ереван попросил у России вывести временные оперативные группы пограничников. Однако они останутся в Армении. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников во время выступления в Совфеде.

“Ереван обратился с просьбой вывести российские группы пограничников, такое решение принято. Однако они останутся в Армении”, – заявил Александр Бортников. Прямой эфир шел на сайте Совфеда.

По его словам, сейчас пограничники будут заниматься охраной границы Армении с Ираном и Турцией. Скоро будет закрыт пограничный пункт в аэропорту "Звартноц”, добавил он. 

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Ереван попросил у России вывести временные оперативные группы пограничников. Однако они останутся в Армении. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников во время выступления в Совфеде. “Ереван обратился с просьбой вывести российские группы пограничников, такое решение принято. Однако они останутся в Армении”, – заявил Александр Бортников. Прямой эфир шел на сайте Совфеда. По его словам, сейчас пограничники будут заниматься охраной границы Армении с Ираном и Турцией. Скоро будет закрыт пограничный пункт в аэропорту "Звартноц”, добавил он. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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