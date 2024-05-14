Бортников: пограничники РФ остаются в Армении, несмотря на просьбы Еревана

Российские пограничники будут находиться в Армении, заявил Александр Бортников
Ереван попросил у России вывести временные оперативные группы пограничников. Однако они останутся в Армении. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников во время выступления в Совфеде.
“Ереван обратился с просьбой вывести российские группы пограничников, такое решение принято. Однако они останутся в Армении”, – заявил Александр Бортников. Прямой эфир шел на сайте Совфеда.
По его словам, сейчас пограничники будут заниматься охраной границы Армении с Ираном и Турцией. Скоро будет закрыт пограничный пункт в аэропорту "Звартноц”, добавил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.