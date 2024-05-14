Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, дегтярев михаил
Дегтеров будет министром спорта Фото:

Кандидатура бывшего губернатора Хабаровского края Михала Дегтярева утверждена на должность министра спорта. Соответствущее решение приняли депутаты Госдумы.

«За» проголосовало 350 депутатов. «Против» не было. Воздержались 79 человек. Трансляция ведется на сайте Госдумы.

Михаил Дегтярев имеет спортивное звание мастера спорта по фехтованию и является автором нескольких научных статей и книг. Награжден орденом Дружбы и имеет благодарности от президента и правительства РФ.

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Кандидатура бывшего губернатора Хабаровского края Михала Дегтярева утверждена на должность министра спорта. Соответствущее решение приняли депутаты Госдумы. «За» проголосовало 350 депутатов. «Против» не было. Воздержались 79 человек. Трансляция ведется на сайте Госдумы. Михаил Дегтярев имеет спортивное звание мастера спорта по фехтованию и является автором нескольких научных статей и книг. Награжден орденом Дружбы и имеет благодарности от президента и правительства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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