В России анонсировали изменения в закон о мобилизации

Закон о мобилизации будет совершенствоваться. Об этом заявил кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец во время выступления в Совфеде.
«Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась, — заявил Александр Линец. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».
Он отметил, что в 2022 году шла работа по конкретизации положений закона об общей и частичной мобилизации. Также тогда был внесен целый раздел, который определяет роль исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки. ГУСП — это федеральный орган, который занимается вопросами в сфере мобилизационной подготовки.
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