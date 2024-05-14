В России анонсировали изменения в закон о мобилизации

Линец: закон о мобилизации продолжит совершенствоваться

14 мая 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Александр Линец заявил, что закон о мобилизации будет изменяться в дальнейшем Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Закон о мобилизации будет совершенствоваться. Об этом заявил кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец во время выступления в Совфеде. «Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась, — заявил Александр Линец. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он отметил, что в 2022 году шла работа по конкретизации положений закона об общей и частичной мобилизации. Также тогда был внесен целый раздел, который определяет роль исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки. ГУСП — это федеральный орган, который занимается вопросами в сфере мобилизационной подготовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Закон о мобилизации будет совершенствоваться. Об этом заявил кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец во время выступления в Совфеде. «Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась, — заявил Александр Линец. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он отметил, что в 2022 году шла работа по конкретизации положений закона об общей и частичной мобилизации. Также тогда был внесен целый раздел, который определяет роль исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки. ГУСП — это федеральный орган, который занимается вопросами в сфере мобилизационной подготовки.