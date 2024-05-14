В России анонсировали изменения в закон о мобилизации

Линец: закон о мобилизации продолжит совершенствоваться
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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Александр Линец заявил, что закон о мобилизации будет изменяться в дальнейшем Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Закон о мобилизации будет совершенствоваться. Об этом заявил кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец во время выступления в Совфеде.

«Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась, — заявил Александр Линец. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что в 2022 году шла работа по конкретизации положений закона об общей и частичной мобилизации. Также тогда был внесен целый раздел, который определяет роль исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки. ГУСП — это федеральный орган, который занимается вопросами в сфере мобилизационной подготовки.

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Закон о мобилизации будет совершенствоваться. Об этом заявил кандидат на пост директора Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александр Линец во время выступления в Совфеде. «Думаю, дальнейшая работа по совершенствованию этого закона будет продолжена в комитетах Совета Федерации и Государственной думы. Она никогда не заканчивалась, — заявил Александр Линец. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Он отметил, что в 2022 году шла работа по конкретизации положений закона об общей и частичной мобилизации. Также тогда был внесен целый раздел, который определяет роль исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки. ГУСП — это федеральный орган, который занимается вопросами в сфере мобилизационной подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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