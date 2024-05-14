Компания экс-кандидата в мэры Кургана отсудила более полумиллиона у ритейлера «Связной»

Компания «Вильмс» бывшего кандидата в мэры Кургана бизнесмена Алексея Дудича отсудила у ритейлера «Сеть Связной» более 600 тысяч рублей за задолженность по аренде. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Курганской области.
«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Сеть Связной“ в пользу ООО „Вильмс“ задолженность по договору аренды в размере 607 757 рублей», — говорится в решении суда. Также с ритейлера взыскано более 15 тысяч рублей в качестве возмещения судебных расходов по уплате госпошлины.
Ранее URA.RU писало, что компания турецкого инвестора погасила миллионные долги перед «Курганстальмостом». Фирма «Лимакмаращавтодороги» из Уфы выплатила предприятию более 14 млн рублей.
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Компания «Вильмс» бывшего кандидата в мэры Кургана бизнесмена Алексея Дудича отсудила у ритейлера «Сеть Связной» более 600 тысяч рублей за задолженность по аренде. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Курганской области. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Сеть Связной“ в пользу ООО „Вильмс“ задолженность по договору аренды в размере 607 757 рублей», — говорится в решении суда. Также с ритейлера взыскано более 15 тысяч рублей в качестве возмещения судебных расходов по уплате госпошлины. Ранее URA.RU писало, что компания турецкого инвестора погасила миллионные долги перед «Курганстальмостом». Фирма «Лимакмаращавтодороги» из Уфы выплатила предприятию более 14 млн рублей.