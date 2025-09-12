12 сентября 2025

В Непале распустили парламент после вотума недоверия правительству

Президент Рам Чандра Паудел распустил парламент Непала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспуск Палаты представителей вступает в силу с 23:00 пятницы
Роспуск Палаты представителей вступает в силу с 23:00 пятницы Фото:

Президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны по рекомендации нового премьер-министра Сушилы Карки. Об этом сообщила администрация президента в официальном заявлении.

«Президент Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей по рекомендации новоназначенного премьер-министра Сушилы Карки. Премьер-министр Карки рекомендовал роспуск Палаты представителей в пятницу вечером, сразу после принятия присяги», — сообщает непальское издание Setopati.

Ранее главой временного правительства Непала впервые стала женщина — бывшая верховная судья Сушила Карки. Решение о ее назначении было принято на фоне продолжающихся протестов, которые начались после того, как власти 4 сентября заблокировали популярные соцсети и мессенджеры из-за требований регистрации платформ.

В результате беспорядков пострадали сотни человек и были эвакуированы члены правительства. А прежний премьер-министр Шарма Оли был отправлен в отставку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны по рекомендации нового премьер-министра Сушилы Карки. Об этом сообщила администрация президента в официальном заявлении. «Президент Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей по рекомендации новоназначенного премьер-министра Сушилы Карки. Премьер-министр Карки рекомендовал роспуск Палаты представителей в пятницу вечером, сразу после принятия присяги», — сообщает непальское издание Setopati. Ранее главой временного правительства Непала впервые стала женщина — бывшая верховная судья Сушила Карки. Решение о ее назначении было принято на фоне продолжающихся протестов, которые начались после того, как власти 4 сентября заблокировали популярные соцсети и мессенджеры из-за требований регистрации платформ. В результате беспорядков пострадали сотни человек и были эвакуированы члены правительства. А прежний премьер-министр Шарма Оли был отправлен в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...