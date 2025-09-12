В Непале распустили парламент после вотума недоверия правительству

Президент Непала Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей страны по рекомендации нового премьер-министра Сушилы Карки. Об этом сообщила администрация президента в официальном заявлении.
«Президент Рам Чандра Паудел распустил Палату представителей по рекомендации новоназначенного премьер-министра Сушилы Карки. Премьер-министр Карки рекомендовал роспуск Палаты представителей в пятницу вечером, сразу после принятия присяги», — сообщает непальское издание Setopati.
Ранее главой временного правительства Непала впервые стала женщина — бывшая верховная судья Сушила Карки. Решение о ее назначении было принято на фоне продолжающихся протестов, которые начались после того, как власти 4 сентября заблокировали популярные соцсети и мессенджеры из-за требований регистрации платформ.
В результате беспорядков пострадали сотни человек и были эвакуированы члены правительства. А прежний премьер-министр Шарма Оли был отправлен в отставку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.