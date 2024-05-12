12 мая 2024
11 мая 2024

Фирма турецкого инвестора погасила перед «Курганстальмостом» миллионные долги

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«Курганстальмост» добился погашения долга от фирмы турецкого инвестора Фото:

Компания из Уфы «Лимакмаращавтодороги», принадлежащая инвестору из Турции, добровольно погасила задолженность в 14,2 млн рублей перед предприятием «Курганстальмост». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда региона.

«От ЗАО „Курганстальмост“ поступило заявление об отказе от иска в связи с перечислением ответчиком денежных средств в сумме 14 203 872 рублей. Суд определил производство по делу прекратить», — говорится в картотеке арбитража.

Несмотря на добровольное погашение суммы задолженности суд взыскал с «Лимакмаращавтодороги» в пользу «Курганстальмоста» более 94 тысяч рублей судебных расходов по оплате госпошлины. Также около 106 тысяч рублей возвращено курганской фирме из федерального бюджета.

Ранее URA.RU писало, что завод курганского промышленника Парышева требовал 14 млн рублей с фирмы турецкого инвестора. Иск был подан из-за неисполнения обязательств по договорам поставки. Также сообщалось, что «Курганстальмост» судится московской фирмой. Компания «Дороги и мосты» требует с завода более 200 млн рублей.

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Компания из Уфы «Лимакмаращавтодороги», принадлежащая инвестору из Турции, добровольно погасила задолженность в 14,2 млн рублей перед предприятием «Курганстальмост». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда региона. «От ЗАО „Курганстальмост“ поступило заявление об отказе от иска в связи с перечислением ответчиком денежных средств в сумме 14 203 872 рублей. Суд определил производство по делу прекратить», — говорится в картотеке арбитража. Несмотря на добровольное погашение суммы задолженности суд взыскал с «Лимакмаращавтодороги» в пользу «Курганстальмоста» более 94 тысяч рублей судебных расходов по оплате госпошлины. Также около 106 тысяч рублей возвращено курганской фирме из федерального бюджета. Ранее URA.RU писало, что завод курганского промышленника Парышева требовал 14 млн рублей с фирмы турецкого инвестора. Иск был подан из-за неисполнения обязательств по договорам поставки. Также сообщалось, что «Курганстальмост» судится московской фирмой. Компания «Дороги и мосты» требует с завода более 200 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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