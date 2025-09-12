Глава МИД Польши заявил, что дроны в страну прилетели, в том числе, с Украины

Глава МИД Польши допустил прилет дронов дроны с Украины
В ночь с 10 на 11 сентября в Польшу вторглись беспилотники с территории Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии», — заявил Сикорский. Его выступление транслировал Польское телевидение. При это он выразил уверенность в том, что это была российская операция.

Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о предполагаемом уничтожении российских дронов над территорией государства. В тот же день польские СМИ сообщили о зафиксированном нарушении воздушного пространства страны неизвестными аппаратами. Вместе с тем, Варшава неоднократно выдвигала обвинения в адрес России по поводу подобных инцидентов, однако каких-либо подтверждающих доказательств представлено не было.

