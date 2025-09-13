Выборы глав семи регионов пройдут в 2026 году

Выборы глав семи регионов России и депутатов законодательных собраний 39 регионов намечены на единый день голосования в 2026 году. Об этом следует из данных Центральной избирательной комиссии России.
«В единый день голосования 2026 года граждане смогут избрать депутатов Государственной думы, глав семи регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны», — сказано в сообщении. Презентация прошла в информационном центре ЦИК.
В 2026 году пройдут крупные избирательные кампании федерального и регионального уровня. Ведомство уже начало подготовку к проведению выборов: разрабатываются нормативные акты, планируется обучение членов избирательных комиссий и тестирование новых технологий электронного голосования. В списке регионов, где состоятся выборы глав субъектов, упоминаются как крупные промышленные области, так и национальные республики.
В нынешнем году Единый день голосования охватил 81 субъект России: здесь идут выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и представительных органов административных центров. Особое внимание уделяется прямым выборам глав регионов — они проходят сразу в 20 субъектах, включая крупные области и республики. Эти кампании стали одними из самых масштабных за последние годы, а за их ходом следят более 165 тысяч наблюдателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.