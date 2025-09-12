В Курганской области газ пришел еще в четыре села

Курганские села подключают к газоснабжению
В Куртамышском округе Курганской области газифицировали в 2025 году четыре населенных пункта. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.
«Всего в Куртамышском округе построено 101,7 км газопроводов с подключением сел Пушкино, Песьяное, Лебяжье и Камыши. Газ получат не только жители, но агропредприятие», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Ранее новые сети газораспределения ввели в Белозерском округе. Там построено 57 км газопровода. Природный газ получили поселок Стеклозавод, село Боровлянка и деревня Тебенякское.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!