12 сентября 2025

В Курганской области газ пришел еще в четыре села

В Куртамышском округе Курганской области газифицировали в 2025 году четыре населенных пункта. Об этом рассказал глава региона Вадим Шумков.

«Всего в Куртамышском округе построено 101,7 км газопроводов с подключением сел Пушкино, Песьяное, Лебяжье и Камыши. Газ получат не только жители, но агропредприятие», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее новые сети газораспределения ввели в Белозерском округе. Там построено 57 км газопровода. Природный газ получили поселок Стеклозавод, село Боровлянка и деревня Тебенякское.

