12 сентября 2025

Путин объявил ключевую задачу в сфере российской культуры

Путин обозначил важность сохранения исторического наследия
Сохранение исторической памяти — одна из ключевых задач в сфере культуры страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Считаем одной из важнейших задач в сфере культуры сохранение общей исторической памяти», — отметил Путин в ходе конференции, сообщили в пресс-службе Кремля. Он добавил, что без уважения к прошлому невозможно двигаться вперед и строить гармоничные отношения между народами.

Форум проходит в Северной столице с 10 по 13 сентября и объединяет представителей культурных и гуманитарных организаций со всего мира. По информации организаторов, форум объединяет экспертов из более чем 30 стран. В этом году основное внимание уделено теме «Возвращение к культуре — новые возможности». Участники обсуждают современные вызовы в области культурной политики, а также проекты по сохранению национального наследия. Форум проводится с 2012 года и считается одной из ведущих площадок для диалога по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.

