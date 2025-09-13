Тревожный прогноз ученых: когда ждать магнитные бури с 15 по 30 сентября

Геомагнитная обстановка во второй половине сентября 2025 года ожидается очень разнообразной. В середине месяца ученые прогнозируют сильную магнитную бурю, которая сменится длительным затишьем. Подробнее — в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь с 15 по 30 сентября
Середина сентября 2025 года стартует с тревожных сообщений от ученых Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ. 15 сентября прогнозируется одним из самых тяжелых дней для метеозависимых людей в этом месяце.
В этот период по шкале KP уровень геомагнитной активности достигнет 5,5 балла при 9 возможных. Это «красный» уровень активности, который говорит о возникновении сильных бурь, возможных сбоях техники и ухудшении самочувствия. По данным ученых, сентябрь в общем показывает нетипично высокую геомагнитную активность.
«За первые 10 дней месяца произошло три магнитных бури, то есть по одному событию каждые трое суток. Это в 10 раз чаще, чем темп в августе, когда за 31 день месяца была зарегистрирована только одна буря», — рассказали ученые.
Также уточняется, что отмечена бурная реакция магнитосферы на совсем слабые воздействия. Поэтому специалисты считают высокой вероятность появления сильных магнитных бурь в середине сентября.
Снижение геомагнитной активности ожидается уже 16 сентября. В этот день по шкале KP уровень достигнет четырех баллов. Это «оранжевый» уровень, который не так опасен, как «красный», но может провоцировать слабость и раздражительность.
С 17 по 30 сентября геомагнитная обстановка стабилизируется. По шкале KP уровень активности будет держаться на трех баллах, периодически снижаясь до двух баллов. Самый низкий показатель будет отмечен 19, 20, 29, 30 сентября.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури представляют собой периоды повышенной геомагнитной активности, возникающие в результате солнечных вспышек и приводящие к нарушениям магнитного поля Земли. Для оценки интенсивности подобных явлений используется шкала KP, диапазон которой варьируется от 0, что соответствует спокойному состоянию, до 9, обозначающего экстремально мощную бурю. Ученые делят уровни так:
- Зеленый (0–3 балла): спокойно, влияние на здоровье минимальное;
- Оранжевый (4 балла): повышенная активность, возможны слабость, раздражительность;
- Красный (5 и более баллов): сильная буря, возможны сбои техники, ухудшение самочувствия.
Наибольшему воздействию магнитных бурь подвергаются люди старше 50 лет, а также лица, страдающие сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Специалисты отмечают, что даже у молодых людей в такие периоды могут наблюдаться головные боли, перепады артериального давления, ощущение слабости и повышенная раздражительность.
Почему болит голова при магнитных бурях: мнение врача
В беседе с URA.RU невролог Юлия Каракулова рассказала, что порядка 30% населения испытывают реакцию на магнитные бури в связи с изменениями в микроциркуляции сосудов и функционировании нервной системы.
По словам специалиста, изменения в окружающей среде могут вызывать повышение артериального давления, чувство тревоги, слабость, головокружение, боли в области головы и сердца. Также в этот период могут обостриться хронические заболевания. Кроме того, некоторые люди заранее ощущают приближение подобных изменений по болям в суставах или в местах ранее перенесенных травм, отметила врач.
Юлия Караулова рекомендует в это время ограничить физические нагрузки, снизить объем поступающей информации и уделить внимание полноценному сну. Летом специалист советует увеличить потребление жидкости и использовать контрастный душ. Зимой нужно уменьшить количество употребляемой жидкости и соли в рационе.
