В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение

Альфа-Банк: у части клиентов не получается зайти в приложение из-за техработ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ближайшее время доступ к сервисам будет полностью восстановлен
В ближайшее время доступ к сервисам будет полностью восстановлен Фото:

Пользователи Альфа-Банка сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению и онлайн-банку. Временные трудности с входом в приложение связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в организации.

На ресурсе DownDetector отмечен значительный рост числа жалоб на невозможность войти в личный кабинет или воспользоваться мобильным приложением банка. «Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн», — рассказали в Альфа-банке ТАСС. Представители банка подчеркнули, что речь не идет о сбое или аварии. Они заверили, что в ближайшее время доступ к сервисам будет полностью восстановлен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи Альфа-Банка сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению и онлайн-банку. Временные трудности с входом в приложение связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в организации. На ресурсе DownDetector отмечен значительный рост числа жалоб на невозможность войти в личный кабинет или воспользоваться мобильным приложением банка. «Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн», — рассказали в Альфа-банке ТАСС. Представители банка подчеркнули, что речь не идет о сбое или аварии. Они заверили, что в ближайшее время доступ к сервисам будет полностью восстановлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...