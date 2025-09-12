В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение

Пользователи Альфа-Банка сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению и онлайн-банку. Временные трудности с входом в приложение связаны с проведением технических работ. Об этом сообщили в организации.
На ресурсе DownDetector отмечен значительный рост числа жалоб на невозможность войти в личный кабинет или воспользоваться мобильным приложением банка. «Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн», — рассказали в Альфа-банке ТАСС. Представители банка подчеркнули, что речь не идет о сбое или аварии. Они заверили, что в ближайшее время доступ к сервисам будет полностью восстановлен.
