Ведущий шведского ТВ не дал послу России рассказать о ситуации в Буче

Ведущий телеканала SVT прервал интервью с послом России в Швеции Сергеем Беляевым, не позволив ему высказать позицию по ситуации вокруг расследования событий в Буче. Об этом сообщается в telegram-канале дипломатического представительства РФ.
«Посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей. Однако ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — процитировало сообщение РИА Новости.
Как уточняло URA.RU ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал распространить обращение России, касающееся событий в Буче, среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. По словам представителя ООН, позиция организации по этому вопросу остается неизменной.
События в Буче произошли весной 2022 года, когда Украина не предоставив доказательств обвинила Россию в военных преступлениях. Москва назвала эти обвинения фейком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.