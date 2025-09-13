Задержки и отмены рейсов в России 13 сентября: онлайн-табло

В сфере воздушных перевозок на территории Российской Федерации сохраняется непростая обстановка, которая негативно отражается на пунктуальности полетов. 13 сентября 2025 года, фиксируются отклонения от графика как в рамках внутрироссийских перелетов, так и на международных направлениях. Пассажирам настоятельно советуют проявлять бдительность и регулярно проверять актуальное расписание вылетов. Подробнее о задержках рейсов — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Москва
На 08:30 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 6 вылетов. Среди направлений — Саратов, Волгоград, Хургада, Самара, Саратов, Омск. Отменен рейс в Волгоград. Посадку с опозданием совершат 16 рейсов. Среди направлений — Новокузнецк, Краснодар, Новый Уренгой, Стамбул, Самара, Шанхай. Отменены прилеты из Самары и Волгограда.
В Домодедово задержано 5 рейсов. Среди направлений — Калининград, Самарканд, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды. Отменен вылет в Бухару и Ташкент. Прилетят с опозданием 11 рейсов. Среди направлений — Барнаул, Улан-Удэ, Норильск, Бишкек, Каир и Благовещенск. Отменены рейсы из Грозного и Бухары.
Во Внуково задержаны 11 вылетов в Анталью, Даламан и Бухару. С опозданием прилетят 15 рейсов. Среди направлений — Самарканд, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Каракас, Анталья и Даламан. Отменен рейс в Вологду.
Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково отправятся с опозданием 15 рейсов. Среди направлений — Махачкала, Казань, Москва, Калининград, Ставрополь, Термез, Анталья. Отменен вылет в Самарканд. С опозданием прилетит больше 20 самолетов из Уфы, Екатеринбурга, Новокузнецка, Новосибирска, Ургенча, Нижневартовска, Надыма, Алматы и Казани. Отменено прибытие из Самарканда.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержано 13 рейсов на вылет. Среди направлений — Анталья, Нижний Новгород, Бишкек, Бодрум, Саратов, Самара и Тель-Авив. Отменен вылет в Москву. На прилет выдержано больше 18 рейсов из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Саратова, Батуми, Тель-Авива. Отмен рейсов не обнаружено.
Самара
Из аэропорта Курумоч вылетят позже 9 рейсов. Среди направлений — Екатеринбург, Ереван, Душанбе, Москва. Отменен вылет в Москву. С опозданием прилетят 7 рейсов из Москвы, Нижневартовска, Тбилиси, Иркутска и Антальи.
(Обновлено в 09:00 по мск): представители Росавиации сообщили, что аэропорты в Самаре и Саратове приостановили обслуживание рейсов и временно не осуществляют прием и отправку самолетов.
