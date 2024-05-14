Мигрантов проверят на знание русского языка в главном вузе Кургана

14 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

В КГУ проведут экзамен по русскому языку для иностранцев Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Курганском государственном университете (КГУ) проведут для мигрантов экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства страны. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области информирует, что КГУ начинает работу по приему документов для проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан. Записаться на экзамен можно в понедельник и вторник с 10:00 до 14.00 по адресу: Курган, улица Урицкого, 113, аудитория 210», — говорится на сайте ведомства. Первый экзамен состоится 24 мая. Его на базе КГУ будет проводить Центр тестирования иностранных граждан Томского государственного университета. Ранее URA.RU писало, что в РФ ужесточили прием экзаменов по русскому языку и истории для иностранцев. От проверки знаний мигрантов отстраняли коммерческие организации. Соответствующее поручение дал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганском государственном университете (КГУ) проведут для мигрантов экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства страны. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области информирует, что КГУ начинает работу по приему документов для проведения комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан. Записаться на экзамен можно в понедельник и вторник с 10:00 до 14.00 по адресу: Курган, улица Урицкого, 113, аудитория 210», — говорится на сайте ведомства. Первый экзамен состоится 24 мая. Его на базе КГУ будет проводить Центр тестирования иностранных граждан Томского государственного университета. Ранее URA.RU писало, что в РФ ужесточили прием экзаменов по русскому языку и истории для иностранцев. От проверки знаний мигрантов отстраняли коммерческие организации. Соответствующее поручение дал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.