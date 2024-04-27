В РФ ужесточили прием экзаменов по русскому языку и истории для иностранцев

27 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Экзамены у мигрантов смогут проводить только вузы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России запретили коммерческим организациям принимать экзамены по русскому языку и истории для мигрантов Отныне этим смогут заниматься только вузы и другие муниципальные заведения, сообщили в Минобрнауки РФ. Новость по теме К чему приведет передача вузам экзамена по русскому для мигрантов «Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется что теперь мероприятия будут проводить только вузы и другие муниципальные учреждения. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, такая мера позволит усилить контроль за проведением экзаменов для иностранцев. Он также призвал учебные заведения ответственно отнестись к организации этой процедуры. Ранее сообщалось, что Рособрназор выявил нарушения во всех учебных заведениях, где проводили экзамены для мигрантов, передает телеканал 360 . Кроме того, 21 апреля стало известно, что в одном из университетов иностранцам помогали сдать русский язык, предоставляя им ответы на тесты. К тому же, вся эта процедура проходила через частную фирму, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России запретили коммерческим организациям принимать экзамены по русскому языку и истории для мигрантов Отныне этим смогут заниматься только вузы и другие муниципальные заведения, сообщили в Минобрнауки РФ. «Все 12 университетов, уполномоченных проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется что теперь мероприятия будут проводить только вузы и другие муниципальные учреждения. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского, такая мера позволит усилить контроль за проведением экзаменов для иностранцев. Он также призвал учебные заведения ответственно отнестись к организации этой процедуры. Ранее сообщалось, что Рособрназор выявил нарушения во всех учебных заведениях, где проводили экзамены для мигрантов, передает телеканал 360. Кроме того, 21 апреля стало известно, что в одном из университетов иностранцам помогали сдать русский язык, предоставляя им ответы на тесты. К тому же, вся эта процедура проходила через частную фирму, пишет Life.