Белоусов и Шойгу поедут вместе с Путиным в Китай

14 мая 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

С Путиным в Китай поедет целая делегация из представителей кабмина и бизнеса РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай с ним поедут кандидаты на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов и на пост секретаря Совбеза Сергей Шойгу. Об этом сообщает помощник президента России Юрий Ушаков. «И Белоусов, и Шойгу примут участие в неформальной встрече Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина», — заявил Ушаков на брифинге, который посвящен поездке Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, в московскую делегацию войдут члены обновленного кабмина. Среди них первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, утвержденный на пост Госдумой, Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, которые утверждены на пост заместителя председателя правительства. С Путиным также поедут кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава РЖД Олег Белозеров. Кроме того, в делегацию войдут глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. В Пекин также приедут представители «большого бизнеса». Среди них председатель РСПП Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Дерипаска, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Ушаков отметил, что он также поедет в Китай. Встреча будет проходить в закрытом формате и неформальной обстановке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай с ним поедут кандидаты на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов и на пост секретаря Совбеза Сергей Шойгу. Об этом сообщает помощник президента России Юрий Ушаков. «И Белоусов, и Шойгу примут участие в неформальной встрече Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина», — заявил Ушаков на брифинге, который посвящен поездке Путина в Китай. Слова Ушакова передает корреспондент URA.RU. Кроме того, в московскую делегацию войдут члены обновленного кабмина. Среди них первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, утвержденный на пост Госдумой, Александр Новак, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, которые утверждены на пост заместителя председателя правительства. С Путиным также поедут кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава РЖД Олег Белозеров. Кроме того, в делегацию войдут глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. В Пекин также приедут представители «большого бизнеса». Среди них председатель РСПП Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Дерипаска, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Ушаков отметил, что он также поедет в Китай. Встреча будет проходить в закрытом формате и неформальной обстановке.