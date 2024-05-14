Пермский экс-губернатор Решетников останется на посту министра экономразвития РФ

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Мксим Решетников останется на посту министра экономразвития РФ
Мксим Решетников останется на посту министра экономразвития РФ Фото:

Бывший губернатор Пермского края, министр экономразвития России Максим Решетников утвержден Госдумой в должности главы ведомства. Пленарное заседание, на котором депутатами рассматривалась его кандидатура на указанный пост, состоялось во вторник, 14 мая. Об этом сообщается на официальной странице ГД в соцсети «ВКонтакте».

«Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на должности федеральных министров. Максим Решетников: министр экономического развития РФ», — указано в карточке, которая приводится на официальной странице ГД в соцсети «ВКонтакте». О том, что Решетников сохранит свой пост, URA.RU писало ранее. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил его кандидатуру на пост главы ведомства.

Максим Решетников руководил Пермским краем с 2018 по 2020 год. В январе 2020 года он вошел в состав кабина Михаила Мишутина.

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Бывший губернатор Пермского края, министр экономразвития России Максим Решетников утвержден Госдумой в должности главы ведомства. Пленарное заседание, на котором депутатами рассматривалась его кандидатура на указанный пост, состоялось во вторник, 14 мая. Об этом сообщается на официальной странице ГД в соцсети «ВКонтакте». «Депутаты Госдумы утвердили кандидатов на должности федеральных министров. Максим Решетников: министр экономического развития РФ», — указано в карточке, которая приводится на официальной странице ГД в соцсети «ВКонтакте». О том, что Решетников сохранит свой пост, URA.RU писало ранее. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил его кандидатуру на пост главы ведомства. Максим Решетников руководил Пермским краем с 2018 по 2020 год. В январе 2020 года он вошел в состав кабина Михаила Мишутина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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